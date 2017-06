Ostfildern (red) – Aus einem Lagerraum in der Zeppelinstraße sind in der Nacht von Montag auf Dienstag Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro geklaut worden. Die noch unbekannten Diebe schlugen laut Polizei im Zeitraum zwischen 23 und 7 Uhr im hinteren Bereich des Gebäudes ein Fenster ein und konnten so in das Tabakwarenlager einsteigen. Anschließend schleppten sie eine größere Anzahl von Kartons und Behältnissen ins Freie und transportierten die Waren vermutlich mit einem größeren Fahrzeug ab. Dieses dürfte über die Zufahrt einer danebenliegenden Firma beladen worden sein. Möglicherweise ist ein entsprechender Transporter jemandem aufgefallen. Der Polizeiposten Ostfildern bittet daher unter der Telefonnummer 0711 / 34 16 98 30 um sachdienliche Hinweise. Den Schaden an dem Fenster schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro.

