Esslingen (pol)Geldspielautomaten und ein kleiner Wandtresor sind für einen noch unbekannten Täter die Objekte der Begierde gewesen, als er laut der Polizei am frühen Montagmorgen in eine Gaststätte in der Brückenstraße eingebrochen ist. Nachdem er in der Zeit von 4 Uhr bis 7 Uhr über ein aufgewuchtetes Fenster in das Lokal eingestiegen war, gelang es ihm, zwei Spielgeräte und den Tresor zu öffnen. Mit Bargeld in noch unbekannter Höhe ergriff er anschließend die Flucht. Die Höhe des angerichteten Schadens dürfte bei über 1.000 Euro liegen.