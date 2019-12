Filderstadt: Einbruch ohne Beute

In ein Wohngebäude in der Bruckenackerstraße im Stadtteil Bernhausen ist zwischen Sonntag und Dienstag eingebrochen worden. Die Tat wurde am Dienstagvormittag entdeckt. Über den Balkon des Gebäudes stieg der Täter nach dem Aufhebeln eines Fensters in die Wohnung ein. Beim Durchsuchen des Mobiliars fand der Eindringling aber nichts Stehlenswertes, weshalb er ohne Beute wieder abzog.

Owen: Im Untergeschoss eingestiegen

Ein Einfamilienhaus in der Steingaustraße hatte ein Einbrecher am Dienstagabend im Visier. Zwischen 17.30 und 21.45 Uhr hebelte er ein Fenster im Untergeschoss des Gebäudes auf und gelangte so in die Einliegerwohnung. Über eine Verbindungstür zum Treppenhaus, die er gewaltsam öffnete, gelangte er auch in die oberen Stockwerke, wo er nach möglicher Beute suchte. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Nürtingen: Fenster aufgehebelt

Die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses hat ein Einbrecher am Dienstagnachmittag, zwischen 13.30 Uhr und 19.45 Uhr, in der August-Pfänder-Straße ausgenutzt. Nachdem er zunächst erfolglos versucht hatte, über die Haustür in das Haus einzudringen, machte er sich schließlich an einem Fenster auf der Gebäuderückseite zu schaffen und stieg hierdurch in das Gebäude ein. Schränke in mehreren Zimmern wurden durchwühlt. Mit ein paar Münzen verschwand der Täter wieder unerkannt.

Erkenbrechtsweiler: In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Rechbergstraße ist ein Unbekannter am Dienstagmittag eingebrochen. Zwischen 14 Uhr und 18.30 Uhr schlich sich der Einbrecher in den Garten des Hauses ein und verschaffte sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Dort durchwühlte er in allen Räumen die Schränke und Schubladen nach Wertvollem. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Nürtingen hat mit Unterstützung der Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.