Neuffen (pol) - In die Realschule von Neuffen ist in der Nacht zum Montag eingebrochen worden. In der Zeit zwischen Sonntagabend, 18.30 Uhr, bis Montagmorgen, 7.15 Uhr, hebelte ein unbekannter Täter die Haupteingangstür auf. Über das Treppenhaus begab er sich laut Polizei in den ersten Stock. Durch eine gewaltsam geöffnete Tür betrat der Unbekannte das Sekretariat, wo er mehrere Schränke aufbrach. Der Täter erbeutete Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Am Tatort konnten verschiedene Spuren gesichert werden. Der Polizeiposten Neuffen hat die Ermittlungen nach dem Einbrecher aufgenommen.