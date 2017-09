Anzeige

Plochingen (pol) - Ein Passant überraschte vermutlich zwei Einbrecher am Donnerstagabend bei einem Diebstahl.

Die Polizei berichtet, dass der Mann um 22.45 Uhr eine Kneipe in der Brühlstraße verließ und bemerkte, dass in einem danebenliegenden Geschäft im hinteren Bereich Licht brannte. Als er nachschaute, kamen ihm am Hintereingang zwei männliche Personen entgegen, die in Tüten vermutlich Diebesgut aus dem Laden trugen. Ein Versuch, die vermeintlichen Einbrecher aufzuhalten, schlug fehl. Die Täter liefen in Richtung Bahnhof davon. Der Zeuge verständigte erst eine Stunde später die Polizei. Am Hintereingang konnten Aufbruchspuren festgestellt werden. Was aus dem Geschäft entwendet wurde, steht noch nicht fest.