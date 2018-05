Anzeige

Ostfildern (red) Einbrecher sind in der Nacht zum Dienstag in der Niemöllerstraße im Scharnhauser Park und am Herzog-Philipp-Platz in der Parksiedlung unterwegs gewesen. Mindestens zwei Täter hebelten nach Angaben der Polizei in der Niemöllerstraße in den frühen Morgenstunden an einer Bar die hintere Eingangstür auf und gelangten so ins Innere. Dort öffneten sie gewaltsam drei Geldspielautomaten und nahmen die Münzbehälter mit.

Der angerichtete Schaden beträgt etwa 2000 Euro. Der Wert des entwendeten Gelds muss noch ermittelt werden. An einem sich daneben befindlichen Restaurant wurde vermutlich von denselben Einbrechern ebenfalls die hintere Zugangstür aufgehebelt.

Im Inneren suchten sie erfolglos nach Bargeld. Der angerichtete Schaden beträgt zirka 500 Euro. An einer weiteren Bar am nahegelegenen Herzog-Philipp-Platz in der Parksiedlung wurde auch über eine aufgehebelte Tür eingebrochen und im Inneren drei Geldspielautomaten geknackt. Der angerichtete Sachschaden und das Diebesgut dürften sich hierbei jeweils auf mehrere tausend Euro belaufen.

Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen und überprüft anhand der gesicherten Spuren, ob ein Tatzusammenhang besteht.