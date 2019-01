Anzeige

Ostfildern (pol)Ein Unbekannter ist am Dienstag zwischen 7 Uhr und 20 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Klebwald in Ruit eingebrochen. Polizeiangaben zufolge gelangte der Täter an der Gebäuderückseite durch ein aufgehebeltes Fenster ins Haus. Dort fand er aber offenbar nichts Stehlenswertes und verließ das Haus ohne Beute. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.