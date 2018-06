Anzeige

Lenningen (pol)Ungebetene Kundschaft hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Metzgerei in Oberlenningen erhalten. In der Zeit von 19 Uhr bis 6.30 Uhr wuchtete ein noch unbekannter Täter die elektrische Schiebtür des Geschäfts auf und drang in den Verkaufsraum ein.

Abgesehen hatte er es auf die Kassenbox, die er mitsamt dem darin befindlichen Bargeld in noch unbekannter Höhe mitnahm. Zur Höhe des angerichteten Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor.