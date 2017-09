Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) - Am Mittwoch ist in der Zeit von 13 Uhr bis 20.30 Uhr in ein Reiheneckhaus im Rhoneweg eingebrochen worden.

Der unbekannte Täter gelangte über eine aufgehebelte Terrassentür auf der Gebäuderückseite ins Innere. Beim Durchstöbern der Räumlichkeiten fand der Einbrecher Schmuck in noch nicht ermitteltem Wert. Der Einbruch wurde erst am Donnerstagvormittag angezeigt. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort.