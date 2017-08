Nürtingen (pol) - Ein noch Unbekannter wollte in den frühen Sonntagmorgenstunden in ein Computergeschäft in der Neckarsteige in Nürtingen einbrechen. Wie die Polizei mitteilte, hörte ein Anwohner kurz vor 5 Uhr laute Schläge und beobachtete, wie sich ein Mann am Schaufenster des Ladens zu schaffen machte und dieses offensichtlich einschlagen wollte. Der Anwohner gab sich zu erkennen, woraufhin der mutmaßliche Einbrecher laut Polizei die Flucht in Richtung Neckarbrücke ergriff. Das Schaufenster wies zwei Löcher und weitläufige Risse auf. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Der Täter wird als 25 bis 30 Jahre alt beschrieben. Er war etwa 1,85 Meter groß und mit einer schwarzen Jacke, die im Bereich der Schulter einen weißen Streifen hatte, bekleidet. Da der Einbruch erst verspätet gemeldet wurde, konnten keine Fahndungsmaßnahmen mehr eingeleitet werden. Die Polizei bittet in solchen Fällen, sich nicht zu erkennen zu geben und unverzüglich die Polizei zu rufen. Nur so bestehe die Möglichkeit, den Täter noch auf frischer Tat anzutreffen.

Anzeige