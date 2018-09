Anzeige

Deizisau (pol) Ein bislang unbekannter Einbrecher stieg in den Abendstunden des Freitages in ein Wohnhaus im Tulpenweg in Deizisau ein. Nach derzeitigem Stand der Polizeiermittlungen soll er sich zwischen 20.00 und 23.00 Uhr gewaltsam Zutrtitt über die Terrassentür verschafft haben.

Laut Polizeibericht soll er sämtliche Wohnräume durchsucht haben. Dann verließ er das Haus wieder. Über das erlangte Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Der angerichtete Sachschaden soll jedoch mehrere tausend Euro betragen. Zeugen des Vorfalls mögen sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 beim Polizeirevier Esslingen melden. Die Spurensicherung wurde von Speziallisten der Kriminalpolizei durchgeführt.