Anzeige

Aichtal (pol)Vermutlich ein und derselbe Einbrecher ist in der Nacht zum Mittwoch zweimal im Ortsteil Grötzingen am Werk gewesen. In der Zeit von 19.30 Uhr bis neun Uhr morgens drang der Täter über eine aufgehebelte Eingangstür in ein Reisebüro und über eine aufgehebelte Terrassentür in eine Gaststätte im selben Haus in der Raiffeisenstraße ein. Der Unbekannte durchwühlte mehrere Behältnisse auf der Suche nach Bargeld. Mit einer geringen Beute musste er sich an beiden Örtlichkeiten begnügen. Er hat einen Gesamtschaden in Höhe von etwa 400 Euro angerichtet. Der Polizeiposten Neckartenzlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.