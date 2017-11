Anzeige

Holzmaden (pol) - In das Museum in der Aichelberger Straße ist ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen. Zwischen 19 und neun Uhr morgens hebelte der Einbrecher eine Seitentüre auf und gelangte so ins Gebäude. Dort durchsuchte er laut Polizei die Büroräume und die Cafeteria nach Stehlenswertem. Verschlossene Schränke wuchtete er gewaltsam auf. Möglicherweise war er auf Bargeld aus, da die Ausstellungsstücke nach derzeitigen Erkenntnissen unberührt blieben.

Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der Polizeiposten Weilheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07023/900520 um sachdienliche Hinweise.