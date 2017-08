Wendlingen (pol) - Einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro hat nach Angaben der Polizei ein Einbrecher in Wendlingen hinterlassen. Der bislang unbekannte Täter brach in der Zeit zwischen Sonntagabend, 19.45 Uhr, bis Montagnachmittag, 15.30 Uhr, die Eingangstür eines Cafes in der Marktgasse auf. Ersten Erkenntnissen nach wurde aus dem Cafe nichts entwendet.

