Mehr zum Thema Erneut zahlreiche Einbrüche im Kreis Esslingen

Filderstadt (pol) Durch ein aufgehebeltes Fenster drang ein bislang unbekannter Täter am Freitag,

in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Sonnenhalde ein. Die Polizei berichtet, dass der Täter sämtliche Räume durchsuchte und einen kleineren Bargeldbetrag entwendete. Im Kreis Esslingen kommt es derzeit vermehrt zu Einbrüchen.