Anzeige

Aichwald-Schanbach (pol) - Am Dienstag in der Zeit von 16.30 Uhr bis 21.15 Uhr ist ein noch unbekannter Täter in eine Wohnung im Aichwalder Teilort Schanbach eingebrochen. Hierzu wuchtete er laut der Polizei eine Terrassentür auf. In der Wohnung durchwühlte der Eindringling einen Wandschrank, in welchem er nach bisherigen Erkenntnissen jedoch keine Beute vorfand. Der angerichtete Schaden wird auf über 500 Euro geschätzt.