Esslingen, 31.08./01.09.2010, In Schule eingebrochen



Einbrecher waren in der Nacht zum Mittwoch im Stadtteil Hohenkreuz unterwegs. Sie hebelten an der Gebäuderückseite einer Schule in der Seracher Straße ein Fenster auf und gelangten so ins Innere. Über ein Treppenhaus gingen die Unbekannten ins erste Obergeschoss, wo sie die Tür zum Rektorat aufbrachen. Aus einem Schrank entwendeten die Einbrecher einen kleinen Tresor, in dem sich Bargeld, Schulunterlagen und ein Laptop befanden. Der Wert des Diebesguts beträgt zirka 3000 Euro. Die Einbrecher richteten Sachschaden in Höhe von etwa 7500 Euro an. Vermutlich dieselben Täter versuchten in der gleichen Nacht die Stahltür einer Schule in der Barbarossastraße aufzuhebeln. Dabei richteten sie etwa 500 Euro Sachschaden an.



Leinfelden-Echterdingen, 01.09.2010, Eternitplatten entsorgt - Zeugenaufruf



Ein bislang unbekannter Täter entledigte sich in den vergangenen Tagen mehrerer asbesthaltiger Eternitplatten. Ein Arbeiter entdeckte am Mittwochmittag in der Maybachstraße in Leinfelden auf der Rückseite eines Rohbaus etwa fünf Kubikmeter dieser Platten und verständigte die Polizei. Bei den Platten handelt es sich um hellgraue Wellplatten sowie hellgrau gesprenkelte Fassadenplatten. Das Gewerbeaufsichtsamt Esslingen und das Amt für Umweltschutz der Stadt Leinfelden-Echterdingen wurden informiert. Die Beamten des Arbeitsbereichs Umwelt und Gewerbe der Esslinger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hat folgende Fragen an die Bevölkerung:

• Wer hat in den vergangenen Tagen im Gewerbegebiet in Leinfelden verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

• Wer hat beobachtet, wie jemand die Fassade oder das Dach seines Hauses sanierte?

Hinweise bitte unter Telefon 07153 307-150 an den Arbeitsbereich Umwelt und Gewerbe oder 0711 3990-0 an die Esslinger Polizei.



Flughafen Stuttgart, 01.09.2010, Diebstähle aufgeklärt



Beamte des Polizeireviers Flughafen konnten in den vergangenen Tagen mehrere Diebstähle aufklären. Ein 25-Jähriger steht im Verdacht, in der Zeit von Mitte 2009 bis jetzt mehrmals seine Mitarbeiterinnen im Büro- und Aufenthaltsraum einer Reinigungsfirma am Stuttgarter Flughafen bestohlen zu haben. Eine der Mitarbeiterinnen erstattete Anzeige bei der Polizei, da ein Unbekannter mit ihrer Euroscheckkarte mehrmals geringe Beträge abgehoben hatte. Ermittlungen führten schließlich zu dem 25-Jährigen. In seiner Vernehmung gab er zu, mehrmals die Euroscheckkarte seiner Mitarbeiterin entwendet zu haben. Der Mann hatte jedes Mal die verschlossene Spindtür aufgedrückt, die EC-Karte entnommen, Geld abgehoben und die Karte wieder zurückgelegt. Zudem gestand er, auf dieselbe Art und Weise aus Spinden anderer Mitarbeiterinnen Bargeld entwendet zu haben. Außerdem räumte der 25-Jährige den Aufbruch der Geldbox eines Kaffeeautomaten ein. Der bislang nicht polizeibekannte Mann beging die Diebstähle, um seine Spielsucht finanzieren zu können.



Kirchheim, 01.09.2010, Unfallflucht bei den Bürgerseen – Zeugen gesucht



Zeugen zu einer Unfallflucht, die am Mittwoch in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr bei den Bürgerseen begangen wurde, sucht das Polizeirevier Kirchheim unter Telefon 07021 501-0. Der bislang unbekannte Lenker eines hellen Pkw beschädigte vermutlich beim Rückwärtsfahren einen auf dem Parkplatz bei dem dortigen Kiosk stehenden dunkelgrünen Mazda MX3. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher davon.