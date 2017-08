Esslingen (pol) - Zwei Einbrecher haben in der Nacht zum Donnerstag versucht, in eine Gaststätte in der Indexstraße in Oberesslingen einzudringen, teilte die Polizei mit. Hierzu machten sie sich gegen 3.30 Uhr an einem Fenster zu schaffen. Als Hausbewohner auf die beiden Kriminellen aufmerksam wurden, flüchteten die Täter unverrichteter Dinge durch die Unterführung in Richtung Bahnhof. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Verdächtigen verlief bislang erfolglos. Nach derzeitigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass die Einbrecher in Richtung Altbach/Esslinger Straße und dann weiter über die Bahngleise entkamen.

