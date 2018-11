Anzeige

Altbach (pol)Ein unbekannter Täter ist im Laufe des Donnerstags in Altbach in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Der Eindringling hebelte laut Polizei zwischen 6.45 Uhr und 23 Uhr eine Terrassentür auf und gelangte so ins Gebäude. Dort suchte er offensichtlich nach Wertgegenständen und durchwühlte die Schränke. Nach derzeitigem Kenntnisstand flüchtete der Unbekannte ohne Beute. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.