Esslingen (pol) - Vermutlich nur sehr dürftig ist die Beute eines Einbrechers gewesen, der er am Montag in eine Wohnung im Goerdeler Weg in Esslingen eingestiegen ist. Der Unbekannte kletterte laut Polizei in der Zeit von 15.30 bis 22 Uhr auf einen Balkon, brach die dortige Tür auf und stieg in die Räume im Hochparterre ein, wo er Schränke und Schubladen durchsuchte. Nach den bisherigen Erkenntnissen nahm er wohl lediglich ein Handy-Ladekabel mit. Dem äußerst geringen Wert des Diebesguts steht aber ein Sachschaden von mindestens 500 Euro entgegen. Die Polizei Esslingen bittet darum unter Telefon 0711/39900 um Zeugenhinweise.