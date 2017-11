Anzeige

Beuren (pol) - Am Freitag, im Zeitraum zwischen 10.30 Uhr und 19.15 Uhr ist ein bislang unbekannter Täter in eine Wohnung im Amselweg eingebrochen und hat Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Wie die Polizei berichtet, schlug der Täter zunächst ein Loch in die Terrassentür undentriegelte diese. Im Anschluss durchsuchte er den Wohn- und Schlafbereich, wo er die Wertgegenstände erbeutete. Die Spurensicherung wurde durch Spezialisten der Kriminalpolizei übernommen. Der entstandene Schaden konnte noch nicht beziffert werden.