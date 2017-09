Anzeige

Esslingen (pol) - Noch unbekannte Täter sind in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Sankt Bernhardt eingebrochen und haben dort einen größeren Bargeldbetrag gestohlen. Die Einbrecher machten sich die Abwesenheit der Bewohner zu Nutze und gelangten im Zeitraum zwischen Montag, 15 Uhr, und Freitag, 0.30 Uhr, in die Räumlichkeiten im zweiten Obergeschoss. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke im Wohn- und Schlafzimmer auf der Suche nach Wertgegenständen. Mit dem aufgefundenen Bargeld machten sie sich anschließend davon. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 250 Euro.