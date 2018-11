Anzeige

Ostfildern (pol)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist in Ostfildern in einen Kiosk eingebrochen worden. Der Täter hebelte nach Angaben der Polizei die Eingangstür des Geschäfts auf und drang so in den Verkaufsraum ein. Dort machte er sich über unterschiedliche Artikel, insbesondere Zigaretten her und nahm diese mit. Der Wert der gestohlenen Waren lässt sich momentan noch nicht beziffern. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.