Anzeige

Filderstadt-Bernhausen (pol)Einbrecher sind zwischen Samstagmittag und Sonntagabend in ein Wohnhaus in der Talstraße eingestiegen. Die Täter brachen laut Polizeiangaben zunächst über eine Terrassentür an der Rückseite des Gebäudes ein und durchwühlten anschließend mehrere Schränke und Kommoden. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang unklar. Den Sachschaden gibt die Polizei mit etwa 1000 Euro an.