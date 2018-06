Anzeige

Esslingen (pol)In ein Gasthaus in der Alten Talstraße in Esslingen ist ein noch unbekannter Täter in der Nacht auf Freitag eingestiegen. In der Zeit von 22 Uhr bis 8 Uhr brach er dazu nach Polizeiangaben die Eingangstür des Lokals auf. Seine Suche nach Beute blieb jedoch ohne Erfolg. Mit leeren Händen musste der Täter wieder von dannen ziehen. Zurück blieb ein Schaden von deutlich über 1.000 Euro an der beschädigten Tür.