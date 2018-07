Anzeige

Kreis Esslingen (pol)Ein Einbrecher ist am frühen Montagmorgen in Leinfelden-Echterdingen auf frischer Tat festgenommen worden. Der polizeibekannte Mann steht in dringendem Tatverdacht, in den vergangenen Wochen in mehrere Bäckereien auf den Fildern sowie in Stuttgarter Ortsteilen eingebrochen zu sein. Nach Polizeiangaben werden ihm bis jetzt sechs Einbrüche in Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen sowie vier Taten in Stuttgart zur Last gelegt. Der 27-Jährige machte sich um kurz vor halb vier Uhr an der Glasschiebetür einer Filiale in der Stettener Hauptstraße zu schaffen. Hierbei wurde er von Polizeibeamten erwischt und widerstandslos festgenommen. Der Tatverdächtige hatte eine Umhängetasche mit Einbruchswerkzeug bei sich. Der Festgenommene wird im Laufe des Tages mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem Haftrichter vorgeführt.