Filderstadt (pol)Im Laufe des Montags hat in Bernhausen wohl ein und derselbe Einbrecher gleich zweimal zugeschlagen. Zwischen 18.15 Uhr und 20.15 Uhr verschaffte sich der Unbekannte über das Aufhebeln einer Balkontür Zutritt zu einer Wohnung im Nord-West-Ring und durchsuchte anschließend mehrere Schränke. Ob er dabei auch Beute machte, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Auch eine Wohnung in der Burgstraße wurde zum Ziel des Täters. In diesem Fall, der sich zwischen 7.20 Uhr und 21 Uhr ereignete, drang er gewaltsam über ein Küchenfenster ins Innere vor und stieß dort auf Bargeld, das er mitgehen ließ. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen zum Täter aufgenommen.