Esslingen (pol) – Auf ungeklärte Weise sind Einbrecher zwischen Mittwoch, 15.30 Uhr, und Donnerstag, 9.30 Uhr, in eine Schule in der Obertürkheimer Straße in Mettingen eingedrungen. Im Verwaltungsbereich stemmten sie eine Tür auf und durchsuchten die Büros. Verschlossene Schränke oder Schreibtische brachen auf. Soweit bislang bekannt ist, erbeuteten sie ein wenig Geld, berichtet die Polizei.

Anzeige

Der Polizeiposten Oberesslingen bittet unter 07 11/310 576 810 um Hinweise.