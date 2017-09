Aichtal (pol) - Heftig gekracht hat es am Montagnachmittag kurz vor 16.30 Uhr auf der B 27 bei Aichtal, teilte die Polizei mit. Ein 44-jähriger Reutlinger war mit seinem Mercedes aus Richtung Stuttgart kommend nach Reutlingen unterwegs. Kurz nach der Aichtalbrücke bemerkte er zu spät, dass sich der Verkehr staute und ein Chevrolet direkt vor ihm langsamer wurde, weshalb der Mercedes in das Heck des Vordermannes krachte. Der 29-jährige Chevroletfahrer erlitt nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge, an denen ein Schaden in Höhe von insgesamt 15 000 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr Filderstadt im Einsatz.

