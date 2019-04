21.04.2019 Gestern kam es in der Hohenheimer Strasse in Esslingen zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Esslingen (pol)Ein 22-jähriger Zweiradfahrer hat sich am Samstagabend bei einem Auffahrunfall in der Hohenheimer Straße leichte Verletzungen zugezogen. Der junge Mann war gegen 20.35 Uhr mit seiner Yamaha in Richtung Esslingen unterwegs, als auf Höhe der Grüngutsammelstelle die vorausfahrende 47-jährige Fahrerin eines Daimler Benz auf Grund eines vor ihr abbiegenden Pkw stark abbremsen musste. Dies bemerkte der junge Mann zu spät. Er versuchte noch durch eine Vollbremsung einen Unfall zu vermeiden, stürzte dabei jedoch mit seinem Motorrad und rutschte auf den Pkw. Der 22-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt circa 5 000 Euro.