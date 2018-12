Anzeige

Nürtingen-Oberensingen (pol) - Am Samstag, gegen 12:15 Uhr, kam es aus bislang ungeklärten Gründen in Oberensingen, Am Kelterberg, zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Eine Person konnte durch die Feuerwehr zunächst aus dem Gebäude gerettet werden, verstarb jedoch kurze Zeit später. Die Ablöscharbeiten sind derzeit noch in vollem Gange. Die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Durch die erforderliche Sperrung der Stuttgarter Straße kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Eine Ableitung erfolgt durch Polizeibeamte. An dem Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.