Neckartenzlingen (pol) - Bei einem Auffahrunfall zweier BMW in der Stuttgarter Straße ist am Donnerstag, um 15.15 Uhr, eine Person verletzt worden, teilte die Polizei mit. Beide BMW-Fahrer waren von Neckartailfingen kommend auf der Stuttgarter Straße unterwegs. Der 45-jährige Fahrer des vorausfahrenden BMW musste verkehrsbedingt anhalten, was der nachfolgende, 38-jährige BMW-Fahrer zu spät bemerkte. Er fuhr auf den stehenden Wagen des 45-Jährigen auf. Dieser verletzte sich bei dem Aufprall leicht, konnte sich aber selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.

