Tübingen (dpa/lsw) - Drogenfahnder haben nach umfangreichen Ermittlungen mutmaßliche Dealer aus Tübingen und deren niederländische Hintermänner gefasst. Insgesamt befänden sich sechs Männer und eine Frau in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Freitag mit. Unter ihnen ist ein 27-jähriger Tübinger, der mehr als eineinhalb Jahre lang Heroin und Kokain vertrieben haben soll. Bei den Ermittlungen gegen ihn konnten aus den Niederlanden stammende Lieferanten identifiziert werden.

Die Kriminalpolizei wurde zudem auf zwei 23 Jahre und 29 Jahre alte Tübinger aufmerksam, die ebenfalls Drogen aus Holland bezogen haben sollen, insbesondere Marihuana. Anfang Mai seien ein Lieferant, ein 40-jähriger Niederländer sowie dessen 41-jährige Fahrerin Zollfahndern ins Netz gegangen.

Am Mittwoch nahmen Drogenfahnder in Tübingen zwei 35 Jahre und 63 Jahre alte Niederländer fest, die laut Mitteilung Drogen an Tübinger Abnehmer verkaufen wollten. Bei Durchsuchungen fand die Polizei unter anderem ein Kilogramm Marihuana, das ein Tübinger in einer Hundehütte in seinem Garten deponiert hatte.

