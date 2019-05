Aichtal (pol) Am Samstagabend hat ein Beschäftigter eines Busunternehmens einen Geldbeutel mit einem hohen Geldbetrag in seinem Omnibus aufgefunden.

Der 45-Jährige sprach gegen 23.06 Uhr eine Polizeistreife an, die sich zufällig dort in Aich aufhielt. Bei der Sichtung des Inhalts fanden die Beamten neben knapp 1.000 Euro Bargeld auch einen Ausweis der Besitzerin. So konnte kurze Zeit später der Geldbeutel samt Inhalt der erleichterten 23-jährigen Frau aus Aichtal zurückgegeben werden.