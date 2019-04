Leinfelden-Echterdingen (pol) Ein Schaden in Höhe von zirka 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Ostermontag in Echterdingen entstanden. Ein 35-Jähriger war mit seinem VW, wie die Polizei berichtet, um 11.30 Uhr von der Bonländer Straße auf die Tübinger Straße eingefahren.

Hierbei kollidierte er mit der Beifahrerseite des Ford einer 85 Jahre alten Frau, die in Richtung Ortsmitte unterwegs war. Durch den Aufprall zog sich der gleichaltrige Beifahrer in dem Wagen der Seniorin leichte Verletzungen zu. Er wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit.