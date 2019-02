Anzeige

Echterdingen (pol) Drei dunkel gekleidete, vermummte Gestalten versuchten in der Nacht zum Montag, in eine Bar in der Ulmerstraße einzubrechen. Sie machten sich an der Türe zu schaffen, wurden aber von einem Zeugen beobachtet, so die Polizei. Die Einbrecher flohen über die B 27 und die angrenzenden Felder Richtung Bernhausen. Der Zeuge alarmierte die Polizei, die fahndete mit Hubschrauber und Streifenwagen nach den Einbrechern, allerdings ohne Erfolg. Bereits in der Nacht zuvor hatten Unbekannte versucht, in eine Bar in Leinfelden am Neuen Markt einzubrechen.