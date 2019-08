Mehr zum Thema Außenspiegel an neun Autos in Echterdingen abgeschlagen

Leinfelden-Echterdingen (pol) Wie bereits berichtet, hatte ein zunächst unbekannter Täter am Wochenende des 20./21. April 2019 im Stadtteil Echterdingen mutwillig insgesamt zehn Autos beschädigt. An neun Fahrzeugen hatte er die Außenspiegel abgetreten und an einem Opel die Heckscheibe eingeschlagen und sich dabei verletzt. Auf die Spur des jetzigen Beschuldigten führte schließlich eine von dem mutmaßlichen Täter unter anderem am Opel hinterlassene Blutspur. Deren beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg durchgeführte, molekulargenetische Untersuchung ergab eine Übereinstimmung mit der DNA des 27-Jährigen, die aufgrund einer früheren Straftat bereits in der DNA-Datei gespeichert war. Der Verdächtige räumte die Vorwürfe zwischenzeitlich ein. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart angezeigt.