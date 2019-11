Leinfelden-Echterdingen (pol)Ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 35.000 Euro ist die Folge einer Vorfahrtsmissachtung am Donnerstagabend in Echterdingen. Kaut Polizeiangaben fuhr ein 48-jähriger Mercedes-Lenker gegen 18.10 Uhr die leicht aufsteigende und geradlinige Dieselstraße entlang und wollte die kreuzende Max-Eyth-Straße geradeaus überqueren. Hierbei missachtete er jedoch die Vorfahrt eines von rechts kommenden Mitsubishi, der von einer 54 Jahre alten Frau gelenkt wurde. Infolge der anschließenden Kollision in der Kreuzungsmitte schleuderte der Mercedes nach links und krachte gegen einen dort geparkten VW Lupo. Dieser stieß daraufhin gegen einen ebenfalls abgestellten Audi, der wiederrum auf einen Fiat aufgeschoben wurde. Der Wagen des Unfallverursachers sowie der Mitsubishi mussten in der Folge abgeschleppt werden. Auch der geparkte Lupo war nicht länger fahrtauglich.