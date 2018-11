Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol)Eine 51-jährige Autofahrerin hat sich am Donnerstag gegen 17:45 Uhr mit ihrem Auto mitten in einem Wohngebiet überschlagen, nachdem sie mit dem Auto eines 25-Jährigen zusammengestoßen war. Die Frau befuhr laut der Polizei die Gartenstraße in Echterdingen ortsauswärts. An der Kreuzung Gartenstraße/Brühlstraße übersah sie offenbar den vorfahrtsberechtigt von rechts kommenden Wagen des 25-Jährigen und es kam zur Kollision, in dessen Folge sich das Fahrzeug der Frau überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Da zunächst nicht geklärt werden konnte, ob die Frau aus ihrem Wagen befreit werden musste, wurde die Feuerwehr Echterdingen alarmiert. Die 51-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt schätzungsweise mehr als zehntausend Euro.