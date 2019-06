Ebersbach (kh)Ein 25-Jähriger und ein 29-Jähriger sind bereits am Mittwoch, 19. Juni, gegen 23 Uhr in Ebersbach in der Stuttgarter Straße von maskierten Männern mit Waffen angegriffen worden, berichtet die Polizei. Sie sucht nun Zeugen zu der Tat, bei der der 25-Jährige schwer verletzt wurde. Der 29-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Maskierten kamen auf die beiden Männer zu und schlugen auf sie ein. Dabei sollen sie auch Schwerter oder Macheten benutzt haben, die metallisch glänzten und eine Klingenlänge zwischen 40 und 50 Zentimeter hatten. Danach flüchteten die Täter. Die Ermittlungen der Göppinger Kriminalpolizei laufen auf Hochtouren. Die Ermittler wollen nicht nur die Täter und den genauen Ablauf der Tat herausfinden, sondern auch die Hintergründe.

Die Täter sind ungefähr 1,70 Meter groß sein und haben eine sportliche Figur. Sie waren dunkel gekleidet und trugen Masken mit Sehschlitzen sowie Handschuhe. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein Dritter am Straßenrand gestanden haben, der einen Baseballschläger dabei hatte. Er flüchtete mit den Tätern. Die Kriminalpolizei, Telefon 07161/ 632360, bittet um Hinweise.