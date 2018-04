Anzeige

Filderstadt-Bernhausen (pol)Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war eine 59-Jährige gegen 13.15 Uhr mit ihrem E-Bike auf einem Feldweg von Sielmingen herkommend unterwegs. Beim Einbiegen in die Mühlwiesenstraße in Richtung Bernhausen stürzte sie aus noch ungeklärter Ursache. Die Frau die keinen Helm getragen hatte, erlitt bei dem Sturz so schwere Kopfverletzungen, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Hinter der Radlerin soll ein weißer SUV gefahren sein, dessen Insassen sich um die gestürzte Frau kümmerten, aber die Unfallstelle bereits verlassen hatten, bevor sie befragt werden konnten. Hierbei soll es sich um einen Mann und eine Frau gehandelt haben. Beide werden dringend als Unfallzeugen gesucht und gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/7391-3 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden.