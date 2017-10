Anzeige

Esslingen (pol) - Zu einem Küchenbrand sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei am Dienstagnachmittag, kurz vor 16 Uhr, in die Kolpingstraße gerufen worden. In einer Wohnung hatte eine Dunstabzugshaube Feuer gefangen, wie die Polizei berichtet.

Die Bewohnerin war durch das Auslösen des Rauchmelders auf den Brand aufmerksam geworden und hatte sogleich die Feuerwehr verständigt. Diese rückte mit sechs Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften an und verhinderte durch ihr rasches Einschreiten einen größeren Schaden. Die komplett verrauchte Wohnung musste im Anschluss durch die Feuerwehr gelüftet werden.

Nach den Ermittlungen der Polizei dürfte sich die Dunstabzugshaube infolge starker Fettablagerung durch Überhitzung entzündet haben. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.