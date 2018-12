Anzeige

Kirchheim unter Teck (pol) Da die Dunstabzugshaube in der Küche eines Anwesens in der Jesinger Straße aufgrund eines technischen Defekts zu brennen angefangen hat, ist es am Dienstag gegen 11.55 Uhr zur Alarmierung der Feuerwehr gekommen. Bis zu deren Eintreffen konnte der Brand durch Bewohner eigenständig mittels Feuerlöscher gelöscht werden. Die Feuerwehr nahm die Dunstabzugshaube vom Stromnetz und prüfte den Bereich vorsorglich mittels Wärmebildkamera auf weitere Glutnester.