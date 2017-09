Anzeige

Nürtingen (pol) - Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend, gegen 19.15 Uhr, auf der Eisenbahnbrücke zwischen Neckarhausen und Raidwangen ereignet hat, fahndet das Polizeirevier Nürtingen nach einem dunklen 5er BMW, vermutlich mit Nürtinger Zulassung. Eine 57-jährige Nürtingerin war mit ihrem Audi Q5 auf der K1230 von Nürtingen in Richtung Raidwangen unterwegs. Auf der engen Eisenbahnbrücke bremste sie ihren Wagen bis zum Stillstand ab, weil ihr aus Richtung Raidwangen der dunkle 5er BMW entgegenkam. Dieser streifte beim Vorbeifahren den stehenden Audi, wobei ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro entstand. Nach dem Unfall hielt der Fahrer des BMW zunächst an.

Nach einem kurzen Wortwechsel fuhr er aber weiter, ohne die erforderlichen Angaben zu machen und flüchtete in Richtung Neckartailfingen. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07022/9224-0 um Hinweise zu dem BMW, der ebenfalls auf seiner linken Fahrzeugseite beschädigt sein müsste. (cw)