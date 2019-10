Esslingen (pol)Nach dem bislang unbekannten Lenker eines dunkelfarbigen Motorrads, durch dessen Fahrweise ein Motorroller-Lenker am Donnerstagmittag gestürzt und schwer verletzt worden ist, fahndet die Verkehrspolizei Esslingen. Kurz vor 14 Uhr befuhr ein 47-Jähriger mit seinem Aprilia-Roller die Ulmer Straße von der Neckarstraße herkommend in ortsauswärtiger Richtung. Auf Höhe des Parkhaus Pliensauturm überholte der entgegenkommende, unbekannte Biker mit seiner dunklen Maschine mehrere in Richtung Stadtmitte verkehrsbedingt stehende Verkehrsteilnehmer. Zwei vor dem 47-Jährigen fahrende Pkw-Lenker mussten daraufhin stark abbremsen. Der Roller-Lenker rutschte bei seiner Vollbremsung vom Sitz und kam hierbei so unglücklich mit seinen Beinen zwischen den Roller und die Fahrbahn, dass er sich schwerste Verletzungen zuzog. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten in Richtung Bahnhof davon.

Nach einer notärztlichen Versorgung an der Unfallstelle wurde der Verletzte vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Während der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsbehinderungen. Die Verkehrspolizei Esslingen sucht unter Telefon 0711/3990-420 dringend nach Zeugen, die Angaben zu dem gesuchten dunkelfarbigen Motorrad und dem unbekannten Fahrer machen können. Insbesondere wird der Lenker eines silberfarbenen Kleinwagens gebeten, sich zu melden. Ihm war als erstes das überholende Motorrad auf der Ulmer Straße entgegengekommen.