Anzeige

Nürtingen (pol) Ein 29-jähriger, mutmaßlicher Drogendealer befindet sich seit Donnerstag in Untersuchungshaft. Er war am Mittwoch von Ermittlern der Kriminalpolizeidirektion Esslingen festgenommen worden, nachdem sie in einer von ihm gemeinsam mit seiner gleichaltrigen Lebensgefährtin bewohnten Wohnung in Nürtingen unter anderem über fünf Kilogramm Rauschgift aufgefunden und beschlagnahmt hatten.

Ursprünglich war die Lebensgefährtin des Mannes durch polizeiliche Ermittlungen in Verdacht geraten, mit Amphetamin zu handeln, weshalb die Staatsanwaltschaft Stuttgart zunächst gegen die Frau einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss erwirkt hatte. Bei der am Mittwoch durchgeführten Wohnungsdurchsuchung fanden die Ermittler unter anderem über 1,6 Kilogramm Amphetamin, über 1,8 Kilogramm Marihuana, über 1,7 Kilogramm Haschisch, rund 25 Gramm Kokain und über 9.000 Euro mutmaßliches Dealergeld. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sieht die Polizei den Beschuldigten als Drahtzieher des Drogenhandels an.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 29-Jährige am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt, der den Beschuldigten in Untersuchungshaft nahm. Die Lebensgefährtin befindet sich derzeit auf freiem Fuß.