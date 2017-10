Anzeige

Reutlingen/ Kirchheim (pol): Der Kriminalpolizei ist es gelungen, den mutmaßlichen Lieferanten zweier inhaftierter Syrer zu identifizieren, welcher im dringenden Verdacht steht, mit Drogen gehandelt zu haben. Dies soll er insbesondere im Bereich des Bürgerparks in Reutlingen gemacht haben. Der Verdächtige, ein in Nordrhein-Westfalen amtlich gemeldeter Syrer, wurde laut Polizei am Mittwoch in Kirchheim vorläufig festgenommen. Bei ihm konnte die Polizei rund 200 Ecstasy-Tabletten auffinden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde der 29-Jährige am Donnerstagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser ordnete gegen den Beschuldigten die Untersuchungshaft an.