Denkendorf/Reichenbach (pol) - Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass ein mutmaßlicher Marihuanahändler aus Reichenbach von der Polizei gefasst werden konnte. Der Verdächtige, ein 21-jähriger Gambier, befindet sich seit Montag in Untersuchungshaft.

Mitte Juni 2017 hatten zwei Passanten in Denkendorf beobachtet, wie der zunächst unbekannte Verdächtige, der in der Neuhäuser Straße zu Fuß unterwegs war, einen Plastikbeutel in den Straßengraben warf, als er in der Ferne einen Streifenwagen erblickte. Die beiden Zeugen nahmen den Beutel an sich, entdeckten, dass sich darin Marihuana befand, und brachten das Fundstück unverzüglich zur Polizei. In dem Beutel waren über 20 Gramm Marihuana und zusätzliche, verkaufsfertig verpackte Einzelportionen des Rauschgifts. Im Zuge der nachfolgenden Ermittlungen einer Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen konnte der 21-Jährige als Tatverdächtiger identifiziert werden. Auf richterlichen Beschluss durchsuchte die Kriminalpolizei am Montag das Zimmer des Beschuldigten in einer Reichenbacher Unterkunft. Hierbei wurden mehrere hundert Euro Bargeld beschlagnahmt, die aus dem Verkauf von Betäubungsmitteln stammen dürften.

Der einschlägig polizeibekannte 21-Jährige wurde noch am selben Tag beim Amtsgericht Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl erließ und gegen den Beschuldigten die Untersuchungshaft anordnete.