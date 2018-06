Anzeige

Ostfildern (pol)Ein älterer Mann ist am Freitagvormittag von einem dreisten Trickdieb bestohlen worden. Der über 80 Jahre alte Mann hob laut der Polizei um 10.30 Uhr an einem Geldinstitut in Nellingen mehrere hundert Euro Bargeld ab. Kurz darauf wurde er auf dem Heimweg an der Ecke Mutzenreis-/Schwabstraße von dem Unbekannten angesprochen und darum gebeten, Geld zu wechseln. Bereitwillig öffnete der Senior seine Geldbörse. Als der Unbekannte hineingreifen wollte, schlug er ihm auf die Finger und steckte sie wieder ein. Daraufhin wurde er von dem Täter angerempelt, der dabei die Geldbörse an sich nahm. Der Rentner bemerkte dies sofort, konnte ihn aber aufgrund seiner Gehbehinderung mit seinem Rollator nicht verfolgen.

Der Dieb ist etwa 25 bis 30 Jahre alt und etwa 170 cm groß. Er hat einen dunklen Teint und schwarze, kurze Haare sowie einen Dreitagebart. Zur Tatzeit war der Gesuchte dunkel bekleidet, nähere Angaben liegen nicht vor. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/34169830 um sachdienliche Hinweise.