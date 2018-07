Anzeige

Ohmden (pol/lh)Ziel eines Pkw-Aufbrechers ist am späten Freitagvormittag ein nur etwa 15 Minuten lang auf dem zur K1265 parallelverlaufenden Feldweg etwa in Höhe des Golfplatzes abgestellter VW Golf geworden. Nach Polizeiangaben schlug der bislang unbekannte Täter zwischen 11.30 Uhr und 11.45 Uhr die hintere Beifahrerscheibe ein und schnappte sich aus dem Fahrzeuginneren einen Lederrucksack. In diesem befand sich jedoch nur der Führerschein der Fahrzeugbesitzerin. Der Schaden wird auf ca. 400 Euro beziffert. Hinweise nimmt der Polizeiposten Weilheim/Teck unter Telefon 07023/900520 entgegen.